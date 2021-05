Mastella | ' Vigorito un perseguitato come me'

Advertising

NAPOLI - "è un perseguitato come me. Adesso chi ci ripaga? ". Così Clemente, sindaco di Benevento , ai microfoni di Radio Crc il giorno dopo le roventi polemiche tra i giallorossi e l'arbitro ......da lady, dovrà occuparsi della denuncia, allora ho finalmente compreso che cosa sia il recovery plan '. Proprio per la cultura, al di là delle lauree, sempre dimostrata da, ...Le parole del Sindaco di Benevento Clemente Mastella a Radio Crc: "Vigorito perseguitato come me. Adesso chi ci ripaga? Mazzoleni ha sbagliato sia a ...Azioni legali dopo quanto accaduto ieri a Benevento. Ora la palla passa alla Procura. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” ...