Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese (Di lunedì 10 maggio 2021) Domani alle 20.45 al “Maradona” si gioca Napoli-Udinese, gara valida per la 36a giornata di Serie A 2020-21. Gli azzurri devono continuare a vincere per mantenere la posizione nella corsa alla prossima Champions League, i friulani, d’altro canto, sono già matematicamente salvi e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gattuso ha le scelte obbligate in difesa, out Koulibaly e Maksimovic ancora positivo al Covid, confermati Rrahmani e Manolas come coppia di centrali. Mertens è tornato ad allenarsi interamente in gruppo ma dal 1? dovrebbe esserci Osimhen. Soliti ballottaggi negli altri ruoli: Ospina-Meret, Mario Rui-Hysaj, Demme-Bakayoko e Lozano-Politano. Tranne Demme, probabilmente scenderanno in campo quelli che non hanno giocato le ultime, dunque Ospina, Mario Rui e Lozano. Gotti non ha a disposizione Arslan (non convocato) e Becao, al loro ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Domani alle 20.45 al “Maradona” si gioca, gara valida per la 36a giornata di Serie A 2020-21. Gli azzurri devono continuare a vincere per mantenere la posizione nella corsa alla prossima Champions League, i friulani, d’altro canto, sono già matematicamente salvi e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gattuso ha le scelte obbligate in difesa, out Koulibaly e Maksimovic ancora positivo al Covid, confermati Rrahmani e Manolas come coppia di centrali. Mertens è tornato ad allenarsi interamente in gruppo ma dal 1? dovrebbe esserci Osimhen. Soliti ballottaggi negli altri ruoli: Ospina-Meret, Mario Rui-Hysaj, Demme-Bakayoko e Lozano-Politano. Tranne Demme, probabilmente scenderanno in campo quelli che non hanno giocato le ultime, dunque Ospina, Mario Rui e Lozano. Gotti non ha a disposizione Arslan (non convocato) e Becao, al loro ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Belen Rodriguez come non l'avete mai vista con il suo fidanzato: volano parole indicibili ... il quale curiosa costantemente tra le loro varie pubblicazioni sulle rispettive pagine social. La ... Nelle ultimissime Instagram Story della Rodriguez, quest'ultima si è mostrata in compagnia della sua ...

Riforma pensioni 2022: Quota 41 dopo Quota 100. Ultimissime news È un esercizio di fantasia sulle spalle dei futuri pensionati e sarebbe l'ennesima ingiustizia inflitta ai lavoratori italiani. Tridico poi sbaglia quando paragona la riforma Dini alla Legge Fornero. ...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese alfredopedulla.com Golden Globe, Tom Cruise restituisce tre premi in polemica La notizia arriva poco dopo l'annuncio che la Nbc ha annullato la trasmissione della cerimonia del prossimo anno. La protesta per la lentezza dell'organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclu ...

Cir lancia un’offerta parziale sul 12,3% del capitale L'operazione non ha come obiettivo il delisting di Cir, ma è stata approvata dal consiglio perché la società «dispone da anni di una consistente posizione di liquidità ...

