La Regina perde la pazienza con Carlo e difende Harry (Di lunedì 10 maggio 2021) La Regina Elisabetta prende posizione e tra Harry e Carlo sceglie suo nipote. Pare che Sua Maestà sia addirittura furiosa col Principe del Galles per il modo in cui ha gestito la fuoriuscita del figlio dalla Famiglia Reale e le accuse che i Sussex hanno mosso contro la Monarchia nella famosa intervista a Oprah Winfrey. Secondo quanto riferisce l’Express, Elisabetta avrebbe perso la pazienza con Carlo perché nella faccenda con Harry ha perso il controllo e ha anteposto il proprio orgoglio alla Monarchia. Infatti, non ha voluto riconcigliarsi col secondogenito e sua moglie, Meghan Markle che è apparsa in pubblico col pancione, smentendo il parto anticipato. Carlo ha mantenuto un atteggiamento freddo e ostinato verso Harry e Meghan dopo le rivelazioni che ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 maggio 2021) LaElisabetta prende posizione e trasceglie suo nipote. Pare che Sua Maestà sia addirittura furiosa col Principe del Galles per il modo in cui ha gestito la fuoriuscita del figlio dalla Famiglia Reale e le accuse che i Sussex hanno mosso contro la Monarchia nella famosa intervista a Oprah Winfrey. Secondo quanto riferisce l’Express, Elisabetta avrebbe perso laconperché nella faccenda conha perso il controllo e ha anteposto il proprio orgoglio alla Monarchia. Infatti, non ha voluto riconcigliarsi col secondogenito e sua moglie, Meghan Markle che è apparsa in pubblico col pancione, smentendo il parto anticipato.ha mantenuto un atteggiamento freddo e ostinato versoe Meghan dopo le rivelazioni che ...

