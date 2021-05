La Figc: "Se Juve resta nella Superlega fuori dalla prossima Serie A" (Di lunedì 10 maggio 2021) «Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega». Lo ha detto il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) «Se lantus non rispetta le regole saràanche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato diA sarebbe esclusa, se non si è ritirata». Lo ha detto il...

