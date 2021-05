La civiltà è l’opposto delle nostre pulsioni naturali | dice Alessandro Barbero

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il suo libro su Dante Alighieri uscito in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, pur uscito da mesi, resiste ancora ai primi posti della classifica della saggistica. È appena andato in onda su Rai Storia il suo speciale su Napoleone in occasione del bicentenario del 5 maggio, acclamato, al solito, da pubblico e critica – uno dei rarissimi casi di programma per cui le persone si dicono felici di pagare il canone. Anche l’adorazione del suo pubblico non ha cadute, anzi il successo dell’ultimo meme che lo inquadra mentre imbraccia un fucile l’ha appena rinnovata. E adesso in libreria e in cima alle classifiche c’è anche il nuovo romanzo di, “Alabama”, appena uscito con Sellerio. Siamo con un soldato del Sud degli Stati Uniti nel mezzo della Guerra civile americana. Non è ancora chiaro chi vincerà, mentre ...