Juve | vertice societario dopo il ko con il Milan | Pirlo confermato

Advertising

matteo_saverio : È andata così: #Agnelli : “Andrea te la senti di restare fino a fine stagione?” #Pirlo : “Me lo sta chiedendo Presi… - FcInterNewsit : Juve, posizione di Pirlo in discussione dopo il ko col Milan: l'esito del vertice - r_robertaa : RT @AJGNewsOfficial: @romeoagresti @romeoagresti partecipa anche lui al vertice Juve? - AJGNewsOfficial : @romeoagresti @romeoagresti partecipa anche lui al vertice Juve? - CriCor9 : Avanti con Pirlo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve vertice

TORINO - L a dirigenza della Juventus si è riunita in mattinata dopo la sconfitta contro il Milan per 3 - 0 per decidere il futuro di Andrea Pirlo . Ilha portato ad una conferma dell'ex centrocampista , anche per l'immediatezza del prossimo impegno di mercoledì con il Sassuolo, ma la sua posizione rimane comunque in bilico. Sulla decisione ...Ma al quartier generale dellail day after è anche il giorno delcon Fabio Paratici e Pavel Nedved per decidere il futuro della panchina bianconera. In uscita ? Alla fine della partita ...Dopo la notizia del vertice in corso alla Continassa, per decidere il futuro immediato, arrivano le prime notizie dalla società bianconera. Non ci sarà cambiamento in corsa. La Juventus conferma ...La Juventus e Pirlo continueranno insieme fino al termine della stagione. La dirigenza non vuole cambiare panchina a due settimane dalla fine ...