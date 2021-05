Il discorso di Ursula von der Leyen per l’Europa che verrà: “Un mese fa sono diventata nonna”. E spiega l’insegnamento della nipotina (Di lunedì 10 maggio 2021) “Fino a non molto tempo fa l’ambiente era una questione periferica per l’UE. Ora è centrale. I giovani ci danno la speranza e la responsabilità di costruire un mondo migliore. Un mese fa sono diventata nonna per la prima volta. La prima carezza alla mia nipotina è stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ricordano cosa è veramente importante nella vita. In quel momento di tenerezza e amore la mia nipotina mi ha mostrato una cosa che non dovremmo mai dimenticare: siamo sempre abbasta giovani per credere al mondo e sempre abbastanza grandi per fare la differenza. Ecco quello che unisce tra loro le generazioni. Tenendo in braccio la mia nipotina ho fatto quello che fanno tutti i neo genitori e neo nonni. Ho pensato a tutte le possibilità che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Fino a non molto tempo fa l’ambiente era una questione periferica per l’UE. Ora è centrale. I giovani ci danno la speranza e la responsabilità di costruire un mondo migliore. Unfaper la prima volta. La prima carezza alla miaè stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ricordano cosa è veramente importante nella vita. In quel momento di tenerezza e amore la miami ha mostrato una cosa che non dovremmo mai dimenticare: siamo sempre abbasta giovani per credere al mondo e sempre abbastanza grandi per fare la differenza. Ecco quello che unisce tra loro le generazioni. Tenendo in braccio la miaho fatto quello che fanno tutti i neo genitori e neo nonni. Ho pensato a tutte le possibilità che si ...

