Grandi aperture panoramiche con i sistemi scorrevoli in PVC di Oknoplast

Milano, 10 maggio 2021. E' finalmente arrivato il momento di aprire le finestre, lasciarsi avvolgere dalla brezza primaverile, ammirare i colori di una natura rigogliosa o godere del panorama della città. E con i sistemi scorrevoli di Oknoplast tutto questo diventa ancora più piacevole e invitante. PSK e HST sono due sistemi di apertura scorrevole in PVC che consentono di creare un tutt'uno tra spazio abitativo interno e affaccio esterno, favorendo la massima continuità tra gli ambienti. Un'ampiezza di superficie che permette di vivere un'esperienza immersiva e davvero coinvolgente, che si tratti di un'apertura verso la terrazza o verso il giardino. Gli alzanti scorrevoli HST sono la soluzione perfetta per chi desidera una porta finestra di design, particolarmente indicata per quelle strutture ...

