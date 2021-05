Ex presidente Procura Federale | “E’ necessaria una riforma del mondo arbitrale Benevento-Cagliari getta ombre sul sistema”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Giuseppe Pecoraro, exdella, ha parlato così a Radio Punto Nuovo delle polemiche sue sull’operato di Mazzoleni: “Bisogna fare un discorso ampio, bisogna fare riforme strutturali. Non è un problema di questa o quella partita, mi dispiace per Vigorito ecui sono affezionato, dobbiamo cominciare dal fatto che Mazzoleni non poteva arbitrare due partite consecutive del. Èunadel. Per creare un rapporto di fiducia, ildell’AIA va eletto dall’intero, altrimenti andrebbe ridotto tutto a meri interessi personali. Corretto mandare Mazzoleni a Napoli e ...