Esonero Pirlo, colpo di scena Juventus: il destino è segnato (Di lunedì 10 maggio 2021) Calciomercato Juventus, Pirlo rischia l’Esonero: in corso valutazioni da parte della dirigenza bianconera. Il suo addio a giugno è ormai certo ma potrebbe salutare anticipatamente Il posticipo della trentacinquesima giornata è stato una disfatta per la Juventus. Lo scontro diretto con il Milan all’Allianz Stadium doveva mettere al sicuro la posizione in Champions e provare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Calciomercatorischia l’: in corso valutazioni da parte della dirigenza bianconera. Il suo addio a giugno è ormai certo ma potrebbe salutare anticipatamente Il posticipo della trentacinquesima giornata è stato una disfatta per la. Lo scontro diretto con il Milan all’Allianz Stadium doveva mettere al sicuro la posizione in Champions e provare L'articolo proviene da Inews.it.

