Domenica Live | caos su Denise Pipitone | D’Urso sbotta | “Piera non viene da me”

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live si è aperto un dibattito molto acceso sul caso Denise Pipitone. Tra gli ospiti in studio c'erano il saggista Carmelo Abbate il quale ha mosso delle accuse molto forti contro alcune reti televisive che avrebbero cavalcato l'onda dello share nel trattare questi argomenti. Durante il dibattito, poi, la conduttrice Barbara D'Urso è stata costretta ad intervenire per tutelare tutto il suo staff. Nel corso dello sfogo, poi, la presentatrice ha fatto una confessione che ha gelato tutti. Nello specifico, ha detto che Piera Maggio rifiuta di venire in studio da lei.

