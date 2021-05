DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: Ewan, Nizzolo e Moschetti si staccano. Sagan ci crede (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.10 Davanti sono rimasti in cinque: Pellaud, Zoccarato, Albanese, Van den Berg e Van der Hoorn. Per loro 1’30” sul gruppo maglia rosa. 16.09 Si stacca anche Moschetti. All’Italia però resta Elia Viviani, ben presente nel gruppo principale. 16.08 Sapevamo che oggi era una tappa molto più complicata rispetto a ieri. La Bora-hansgrohe di Peter Sagan sta davvero frantumando il gruppo con un’azione decisa! Ottimo in particolare il giovane Giovanni Aleotti. 16.07 Al GPM di Manera transita davanti lo svizzero Pellaud. Battuto allo sprint Zoccarato. 16.07 Scattano Zoccarato (Bardiani) e Pellaud (Androni). 16.05 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo finale di tappa. 16.04 ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.10 Davanti sono rimasti in cinque: Pellaud, Zoccarato, Albanese, Van den Berg e Van der Hoorn. Per loro 1’30” sul gruppo maglia rosa. 16.09 Si stacca anche. All’Italia però resta Elia Viviani, ben presente nel gruppo principale. 16.08 Sapevamo che oggi era una tappa molto più complicata rispetto a ieri. La Bora-hansgrohe di Petersta davvero frantumando il gruppo con un’azione decisa! Ottimo in particolare il giovane Giovanni Aleotti. 16.07 Al GPM di Manera transita davanti lo svizzero Pellaud. Battuto allo sprint Zoccarato. 16.07 Scattano Zoccarato (Bardiani) e Pellaud (Androni). 16.05 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo finale di tappa. 16.04 ...

