(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag.(Adnkronos) - "Siamo molto contenti che il ministro Speranza abbia firmato l'ordinanza che permetterà aglidelle Rsa di ricevere nuovamentedi parenti e amici. In sicurezza". Lo dichiara Enzo, presidente di, l'associazione che rappresenta strutture e volontari operanti nella promozione sociale. "Attendevamo da tempo questa decisione -dice-; le condizioni di isolamento totale in cui da 14 mesi erano costretti a vivere glierano diventate insostenibili, con forti ripercussioni sulle loro condizioni psicofisiche. Le videochiamate, le stanze degli abbracci, che anche grazie alla nostra rete di volontariato siamo riusciti ad organizzare e favorire in molte strutture, hanno permesso una qualche forma di contatto con l'esterno, ma ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Costa (Auser), 'Bene visite ad anziani in Rsa, ora serve nuovo modello di assistenza'... - insalutenews : Covid, sottosegretario Costa: “Su Rsa promessa mantenuta. I nostri anziani potranno riabbracciare i propri cari” -… - PAOLAGOSTINI : RT @EnricoF71: @costa_costa1967 HANNO SEMPRE MENTITO AGLI ITALIANI! SAPEVANO COME CURARE IL COVID, MA HANNO OSTACOLATO LE TERAPIE' ? Dr Tri… - OpinandoEnSV : COVID COSTA RICA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

SardiniaPost

...di controllo e verifiche dinamiche sulle strade e nelle zone di aggregazione spontanea della, ...commerciali sottoposte ad accertamenti in merito al rispetto delle disposizioni anti -sono ...... di varie nazionalità, a 9 miglia dalla. A ruota, un'altra motovedetta ha trasbordato, ... 'Numeri molto alti, sono preoccupato, anche perché siamo ancora in emergenza', ha detto il sindaco ...New Delhi (Agenzia Fides) - "Solo la fede può consolare e far andare avanti le persone nell'attuale tragedia": lo dice all'Agenzia Fides l'Arcivescovo di Delhi, mons. Anil Couto, affermando che "vivia ...Curva dei contagi da coronavirus in calo a Usini. Secondo quanto comunicato dal sindaco Antonio Brundu, scende a quattro il numero delle persone che lottano contro il Covid-19. Uno in meno rispetto al ...