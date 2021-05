Cosi fan tutti, a Villa Campolieto la prima mostra-evento post Covid (Di lunedì 10 maggio 2021) Non è la solita mostra, è la narrazione di un percorso cominciato da molto lontano da Ernesto Esposito, designer di fama mondiale, ha collaborato con Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Chloé e Louis Vuitton. La sua prima opera d’arte che comprò fu la “Sedia elettrica, 1964” di Andy Warhol. Il suo mentore fu Lucio Amelio, ideatore di quella mostra straordinaria che fu Terrae Motus a Villa Campolieto, la Villa regina del Miglio d’Oro, lungo il quale furono costruite da architetti come Luigi Vanvitelli e Ferdinando Sanfelices le residenze della corte borbonica. Terra Motus che coinvolse i più grandi artisti contemporanei fu dedicata al terremoto che sconvolse la Campania nel novembre del 1980. E’ questo il fil rouge: il vernissage di Ernesto spalanca le porte dell’arte dopo oltre un anno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Non è la solita, è la narrazione di un percorso cominciato da molto lontano da Ernesto Esposito, designer di fama mondiale, ha collaborato con Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Chloé e Louis Vuitton. La suaopera d’arte che comprò fu la “Sedia elettrica, 1964” di Andy Warhol. Il suo mentore fu Lucio Amelio, ideatore di quellastraordinaria che fu Terrae Motus a, laregina del Miglio d’Oro, lungo il quale furono costruite da architetti come Luigi Vanvitelli e Ferdinando Sanfelices le residenze della corte borbonica. Terra Motus che coinvolse i più grandi artisti contemporanei fu dedicata al terremoto che sconvolse la Campania nel novembre del 1980. E’ questo il fil rouge: il vernissage di Ernesto spalanca le porte dell’arte dopo oltre un anno di ...

