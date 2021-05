Colori regioni e coprifuoco: cambiano le regole dalla prossima settimana? (Di lunedì 10 maggio 2021) Colori regioni, coprifuoco e quarantena: mentre l’Italia si appresta a diventare tutta zona gialla, entra nel vivo il dibattito interno al governo sull’ulteriore allentamento delle restrizioni anti-contagio dopo lo spiraglio aperto il 26 aprile. Sondaggi Tp: Ddl Zan, italiani divisi tra favorevoli e contrari Colori regioni: nessuna regione in zona rossa Colori regioni: lunedì 10 maggio, nessuna regione si trova in zona rossa. Anche la Valle D’Aosta esce dal lockdown e si unisce a Sicilia e Sardegna che rimangono in zona arancione, tutto il resto dell’Italia si trova in zona gialla visto il passaggio nella fascia di basso rischio epidemiologico di Puglia, Basilicata e Calabria. Dal 26 aprile in poi, trovarsi in zona gialla permette la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 10 maggio 2021)e quarantena: mentre l’Italia si appresta a diventare tutta zona gialla, entra nel vivo il dibattito interno al governo sull’ulteriore allentamento delle restrizioni anti-contagio dopo lo spiraglio aperto il 26 aprile. Sondaggi Tp: Ddl Zan, italiani divisi tra favorevoli e contrari: nessuna regione in zona rossa: lunedì 10 maggio, nessuna regione si trova in zona rossa. Anche la Valle D’Aosta esce dal lockdown e si unisce a Sicilia e Sardegna che rimangono in zona arancione, tutto il resto dell’Italia si trova in zona gialla visto il passaggio nella fascia di basso rischio epidemiologico di Puglia, Basilicata e Calabria. Dal 26 aprile in poi, trovarsi in zona gialla permette la ...

