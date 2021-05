Canottaggio | calendario Qualificazioni olimpiche Lucerna | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) Si conosce la composizione dei tre equipaggi dell’Italia delche cercheranno il pass per i Giochi nella regata finale di qualificazione olimpica, indal 15 al 17 maggio: gli azzurri schiereranno il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. Saranno 49 i Paesi in gara sul Rotsee per gli ultimi pass in palio, due per ciascuna specialità: il doppio maschile sarà composto da Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova) e Niels Alexander Torre (SC Viareggio), il quattro senza femminile da Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandra Patelli (SC Padova), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino) ed Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), e l’otto maschile da Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Matteo ...