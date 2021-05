Calciomercato PSG | i francesi hanno scelto l’erede di Mbappé Le ultime

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Paris Saint Germain non si farà trovare impreparato qualora dovesse perdere: ecco lesuiin chiave mercato Il contratto di Kylian Mbappè scade nel 2022 quindi la prossima sessione di mercato, qualora il francese non dovesse rinnovare, potrebbe essere quella dell’addio al Paris Saint Germain. Inon vogliono farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Real Madrid sarebbe in pole pere il Paris Saint Germain, per sostituirlo, sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per Mohamed Salah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Milan, il PSG vuole un obiettivo per la difesa: Accostato anche al Milan, Serge Aurier può...… - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: ??#Aurier nel mirino di Real e Psg. Il terzino è stato accostato anche al #Milan! - MilanLiveIT : ??#Aurier nel mirino di Real e Psg. Il terzino è stato accostato anche al #Milan! - junews24com : Draxler Juve: arriva la fumata bianca con il PSG. I dettagli - - bralex84 : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato PSG

Calcio News 24

"Sento un profondo legame con i miei compagni e con lo staff che lavora dietro le quinte qui - ha raccontato l'ex attaccante die Napoli - Ogni giorno mi danno una motivazione in più e so che, ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it//" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", ...Commenta per primo Accostato anche al Milan, Serge Aurier può tornare al PSG: stando a Foot Mercato, il club parigino sta valutando il ritorno del terzino. FONTE: calciomercato.com ...Non è arrivata la finale, ma l'ultima Champions ha comunque incoronato Kylian Mbappé come stella assoluta. L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato protagonista indiscusso nelle vittorie sui campi ...