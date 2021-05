(Di lunedì 10 maggio 2021) Si chiude con un bottino assolutamente di riguardo la partecipazione dell’Italia al torneo internazionaleÚsti Nadche si è disputato in Repubblica Ceca nel corso del fine settimana. Al via della manifestazione avevamo sei portacolori che tornano a casa con la bellezza di cinque medaglie conquistate: due ori (Rebecca Nicoli 60 Kg Donne – Simone Cavallaro 75 Kg Uomini) e tre(Abbes Aziz Mouhiidine 91 Kg Uomini – Angela Carini 69 Kg Donne – Assunta Canfora 75 Kg Donne). Programma Gare e Risultati5 maggio DONNE – 4° 69 Kg Carini WP vs Tojnarova CZE DONNE – 4° 60 Kg Nicoli WP vs Gonzalez SPA 6 maggio DONNE – 4° 75 Kg Canfora WP vs Davina FRA UOMINI – 4° 52 Kg Cappai vs Kharkhuu MGL WP UOMINI – 4° 75 Kg Cavallaro WP vs Mester HUN 7 maggio UOMINI – SEMIFINALE 91 Kg ...

Advertising

OA_Sport : #Boxe, due ori e tre argenti per gli azzurri al Grand Prix Usti Nad Labem - erpazzosgravat : @DHaugelo Ma che c’entrano i film.. semplicemente vedere due che fanno finta di menarsi non mi piace, preferisco la boxe - amabilecreatura : RT @__Towanda: Oggi mi compro un sacco da boxe e due guantoni rosa shocking e una tuta maculata con colori pastello. - __Towanda : Oggi mi compro un sacco da boxe e due guantoni rosa shocking e una tuta maculata con colori pastello. - paolopizzi3 : Dopo tanti anni a Senigallia torna la boxe: sabato e domenica due manifestazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe due

LuccaInDiretta

Gli arrestati sonogiovani - un 17enne di Priverno (Latina), accompagnato in un Istituto Penale ... che pratica laa livello amatoriale - gli ha sferrato un violento pugno al mento che lo ...... il quale pratica laa livello amatoriale, gli ha sferrato un violento pugno al mento che lo ... di fronte alla possibilità che in paese si potesse sapere cosa avessero realmente fatto...Data, orario e come vedere in tv e streaming l'incontro tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richards, valido per il titolo europeo dei supermedi: diretta su Dazn ...Picchiato a sangue e lasciato a terra esanime, come accadde a Willy Monteiro Duarte: accade in provincia di Latina a Sezze, dove un uomo, un cittadino romeno, lo scorso 30 marzo in una ...