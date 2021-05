Afghanistan, attentato a una scuola: tantissime giovani vittime (Di lunedì 10 maggio 2021) Avvenuto nelle vicinanze di una scuola a Kabul, in Afghanistan, che ha causato tantissime vittime, anche giovanissime. Afghanistan (AdobeStock)La situazione in Afghanistan è ormai celebre a tutti. Le lotte intestine finiscono molto spesso con questi scenari. L’orrore che si vive costantemente in quelle zone è sempre attuale. Sembrano popolazioni che non riescono a trovare un minimo di pace e stabilità La zona colpita, secondo fonti locali, non è stata casuale. Infatti il quartiere occidentale della capitale è occupato in maggior numero da musulmani sciiti. Questi sono costantemente sotto il mirino dei Jihadisti sunniti dell’Isis. L’attentato che è andato in scena è stato devastante perché ha coinvolto tantissime ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Avvenuto nelle vicinanze di unaa Kabul, in, che ha causato, anchessime.(AdobeStock)La situazione inè ormai celebre a tutti. Le lotte intestine finiscono molto spesso con questi scenari. L’orrore che si vive costantemente in quelle zone è sempre attuale. Sembrano popolazioni che non riescono a trovare un minimo di pace e stabilità La zona colpita, secondo fonti locali, non è stata casuale. Infatti il quartiere occidentale della capitale è occupato in maggior numero da musulmani sciiti. Questi sono costantemente sotto il mirino dei Jihadisti sunniti dell’Isis. L’che è andato in scena è stato devastante perché ha coinvolto...

emergency_ong : #Afghanistan almeno 25 morti e 52 feriti in un attentato a una scuola femminile a #Kabul. 20 feriti portati al nost… - Billa42_ : Nuovo attentato in Afghanistan: almeno 11 morti - LaCeremigna : - doctorsimon2 : RT @HolySee_FAO: Preghiamo per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Kabul: un’azione disumana che ha colpito tante ragazz… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Almeno 11 persone sono rimaste uccise e altre 28 ferite da una bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia… -