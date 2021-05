Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021)DEL 9 MAGGIOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA A1-FIRENZE PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE FIRENZE TRA ORVIETO E FABBRO FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, CAUSA TRAFFICO, SULLA VIA LITORANEA NEL TRATTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 25 MINUTI SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’FIRENZE PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI FIRENZE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO, RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER ...