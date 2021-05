Uomini e Donne, brutto incidente per l’ex tronista Gianluca De Matteis: le sue condizioni (Di domenica 9 maggio 2021) Un brutto incidente sarebbe potuto costare caro a Gianluca De Matteis, anche se per fortuna si è risolto meglio del previsto. l’ex tronista di Uomini e Donne stava facendo un giro in moto quando, per evitare un gatto che all’improvviso è sbucato dal nulla tagliandogli la strada, ha dovuto sterzare con violenza, finendo fuori dalla carreggiata. È caduto malamente e si è ferito alla gamba e al braccio: da qui la corsa al pronto soccorso dove gli hanno medicato le ferite e assicurato che non c’è stata alcuna frattura; al peggio, di questa disavventura gli rimarranno giusto un paio di cicatrici. A raccontare l’episodio su Instagram è stato lo stesso Gianluca, che ha anche sottolineato di essere stato molto fortunato. Poteva andargli ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021) Unsarebbe potuto costare caro aDe, anche se per fortuna si è risolto meglio del previsto.distava facendo un giro in moto quando, per evitare un gatto che all’improvviso è sbucato dal nulla tagliandogli la strada, ha dovuto sterzare con violenza, finendo fuori dalla carreggiata. È caduto malamente e si è ferito alla gamba e al braccio: da qui la corsa al pronto soccorso dove gli hanno medicato le ferite e assicurato che non c’è stata alcuna frattura; al peggio, di questa disavventura gli rimarranno giusto un paio di cicatrici. A raccontare l’episodio su Instagram è stato lo stesso, che ha anche sottolineato di essere stato molto fortunato. Poteva andargli ...

