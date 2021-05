Sci alpino | Livio Magoni allenerà Meta Hrovat all’interno del team Slovenia

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021) L’avevamo già anticipato da tempo, ora la notizia è diventata ufficiale:, terminato il lavoro con Petra Vlhova dopo la conquista della Coppa del Mondo da parte della slovacca, nella prossima stagione guiderà la slovena, 23 anni, tre ori e due argenti ai Mondiali juniores, quattro podi finora in Coppa del Mondo, tutti in gigante, e sempre sul terzo gradino del podio. Atleta dal potenziale enorme, che vorrebbe crescere e diventare polivalente, ma che per il momento ha espresso raramente le sue capacità, se non in slalom gigante.sembra la scelta migliore per crescere e diventare una contendente per la Coppa generale in futuro, chissà. L’allenatore bergamasco non avrà unprivato, ma lavoreràdella ...