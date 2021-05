Salerno | aggredita la figlia dell’allenatore del Pescara Grassadonia

(Di domenica 9 maggio 2021)ladelGianluca. Vigilia di campionato di tensione.– E’ stataladelGianluca. A denunciare l’accaduto è stata la mamma della giovane con un breve post su Facebook: “Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia, la follia consumatasi questa sera (8 maggio) è intollerabile Nostraè stata minacciata econ calci e pugni affinché il papà capisca. Tutto questo per una partita di calcio . Ci sembra chiaro, ora più che mai, che la nostra vita continuerà lontano da ...

Clima tesissimo quello che si respira ama allo stesso tempo inconcepibile e vergonoso: nella serata di sabato la figlia di Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara è stata insultata e violentata con calci e pugni sotto casa ...La figlia del tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia è stata, città in cui vive. Un gesto intimidatorio di alcuni tifosi della Salernitana, in vista del match con gli abruzzesi che potrebbe garantire il ritorno in Serie A dei campani. L'...Gravissimo atto di violenza e intimidazione a Salerno, dove la figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara, è stata aggredita sotto casa da parte di alcuni esagitati. E’ un preoccupa ...Dopo la vile aggressione alla 18enne figlia di Gianluca Grassadonia, avvenuta sabato sera a Salerno, la famiglia del tecnico ha già lasciato la ...