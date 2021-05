Razzo cinese, evitato l’impatto: è rientrato nell’Oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Il pericolo per il Razzo cinese Lunga Marcia è terminato: è rientrato nell’Oceano Indiano. Negli ultimi giorni l’allarme di un possibile pericolo dovuto alla caduta di un Razzo cinese ha provocato forti timori. Nelle ore precedenti, la protezione civile ha diramato un comunicato sostenendo che la caduta del Razzo, e quindi i suoi frammenti, potevano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 9 maggio 2021) Il pericolo per ilLunga Marcia è terminato: è. Negli ultimi giorni l’allarme di un possibile pericolo dovuto alla caduta di unha provocato forti timori. Nelle ore precedenti, la protezione civile ha diramato un comunicato sostenendo che la caduta del, e quindi i suoi frammenti, potevano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

