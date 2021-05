Pippo Baudo le suona a Fedez | “La Rai doveva spegnere le telecamere | lui ha manie di protagonismo”

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag — Secondola Rai non dovrebbe querelareper aver sfruttato il palco del Primo maggio scandendo il suo comizio pro-Ddl Zan condito dalla lista di proscrizione dei consiglieri leghisti presuntamente omofobi: secondo il popolare conduttore, infatti, la tv di Stato avrebbe dovuto silenziare il rapper mentre pronunciava il discorso.bastona… «Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento ledurante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità». Così, 85 anni tra poche settimane, è intervenuto duramente sulla vicenda del Primo maggio che continua a far discutere. Secondo ...

Il ddl Zan è lo spartiacque tra la leggerezza nel pensare e il fascino per ciò che è stantio. Ogni sfumatura è ormai pura ipocrisia, non si tratta di riconoscersi in una parte politica o in un'... Pippo Baudo merita una statua. "Se avessi condotto io il concertone avrei spento le telecamere durante il discorso di Fedez". Giustissimo. Ora diranno che è razzista, sessista e xenofobo? MILANO- Forse ci voleva Fedez a smuovere ancor di più le acque e a dare ancor più risalto alla lotta contro la discriminazione. Sta di fatto che, dall'ormai famosissimo monologo del primo maggio (criticato e difeso) Dopo tanti giorni, ci ha pensato Pippo Baudo a zittire il maschio alfa di casa Ferragni e a ribadire cosa significhi fare spettacolo. Intervistato da Adrkronos, il popolare conduttore ha criticato pesantemente Fedez.