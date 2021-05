Parma-Atalanta 2-5, Gasperini: “Scudetto impossibile. Futuro? Chissà se ho stufato la società…” (Di domenica 9 maggio 2021) “Scudetto? Difficile per una società come l’Atalanta, le indicazioni dei campionati dicono che c’è sempre una disparità economica elevata. L’obiettivo è quello di migliorare la squadra, possibilmente posizionandoci in fasce alte. Ma con questi meccanismi non possiamo vincere lo Scudetto. Nel calcio serve più uguaglianza, bisogna cercare di favorire chi riesce a fare le cose in modo adeguato”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della vittoria ottenuta in casa del Parma per 2-5 grazie alla quale a tre partite dal termine si trova al secondo posto: “Si gioca di pomeriggio, c’è caldo e c’è tanta pressione, chi entra con la mentalità giusta può fare la differenza. E’ stato lo stesso anche per il Parma, è un calcio diverso rispetto a ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “? Difficile per una società come l’, le indicazioni dei campionati dicono che c’è sempre una disparità economica elevata. L’obiettivo è quello di migliorare la squadra, possibilmente posizionandoci in fasce alte. Ma con questi meccanismi non possiamo vincere lo. Nel calcio serve più uguaglianza, bisogna cercare di favorire chi riesce a fare le cose in modo adeguato”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, al termine della vittoria ottenuta in casa delper 2-5 grazie alla quale a tre partite dal termine si trova al secondo posto: “Si gioca di pomeriggio, c’è caldo e c’è tanta pressione, chi entra con la mentalità giusta può fare la differenza. E’ stato lo stesso anche per il, è un calcio diverso rispetto a ...

