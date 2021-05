Merlier vince in volata 2^ tappa a Novara, Ganna resta rosa (Di domenica 9 maggio 2021) Novara (ITALPRESS) – Tim Merlier ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia 2021, 179 chilometri da Stupinigi a Novara. Il corridore belga della Alpecin-Fenix ha conquistato la prima volata della 104^ corsa rosa, precedendo allo sprint Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis). Quarto l’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha conservato la maglia rosa, incrementando a 13 secondi il vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma) grazie alla vittoria nel traguardo volante di Vercelli. La frazione è stata caratterizzata da una lunga fuga a tre fin dalle prime battute: protagonisti Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e vincenzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021)(ITALPRESS) – Timha vinto la secondadel Giro d’Italia 2021, 179 chilometri da Stupinigi a. Il corridore belga della Alpecin-Fenix ha conquistato la primadella 104^ corsa, precedendo allo sprint Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis). Quarto l’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Filippo(Ineos Grenadiers) ha conservato la maglia, incrementando a 13 secondi il vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma) grazie alla vittoria nel traguardo volante di Vercelli. La frazione è stata caratterizzata da una lunga fuga a tre fin dalle prime battute: protagonisti Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) enzo ...

