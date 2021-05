Mattarella: "Fare piena luce sugli anni di piombo, ora prendere tutti i latitanti" (Di domenica 9 maggio 2021) La completa verità sugli anni di piombo ”è un’esigenza fondamentale per la Repubblica”. Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in un’intervista a “la Repubblica” nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo.Mattarella ringrazia il presidente francese Macron per i recenti arresti dei terroristi italiani in Francia e si augura “che possa avvenire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la latitanza in altri Paesi”.Evidenzia quindi la necessità per l’Italia di rinnovare quella “solidarietà nazionale” che permise alla Repubblica di prevalere contro l’eversione. “Sono stati anni molto sofferti, in cui la tenuta istituzionale e sociale del nostro Paese, è stata messa a dura prova. Oltre quattrocento le vittime in Italia, di cui circa centosessanta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) La completa veritàdi”è un’esigenza fondamentale per la Repubblica”. Lo dice il capo dello Stato Sergioin un’intervista a “la Repubblica” nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo.ringrazia il presidente francese Macron per i recenti arresti dei terroristi italiani in Francia e si augura “che possa avvenire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la latitanza in altri Paesi”.Evidenzia quindi la necessità per l’Italia di rinnovare quella “solidarietà nazionale” che permise alla Repubblica di prevalere contro l’eversione. “Sono statimolto sofferti, in cui la tenuta istituzionale e sociale del nostro Paese, è stata messa a dura prova. Oltre quattrocento le vittime in Italia, di cui circa centosessanta ...

