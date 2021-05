L’Europa non crede al nostro Recovery (Di domenica 9 maggio 2021) Se fosse stato il malconcio Conte a firmare il Recovery Plan, la Commissione europea l’avrebbe immediatamente rispedito al mittente: nessuna certezza né sulla riforma della giustizia civile né sulla vera road map per le infrastrutture, fa notare l’alto funzionario del direttorate-generalecfin di Bruxelles che ha il dossier in mano e sta predisponendo Il sistema a punti previsto per valutarne la bontà e ottenere così il disco verde comunitario. Siccome però la firma è quella di Mario Draghi, per ora transeat. Anzi, ci manderanno addirittura un anticipo di 25 miliardi. Amministrazioni locali decisive Lo “strumento” – così viene definito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento a cui gli Stati membri dovranno attenersi per portare avanti il “Green Deal europeo” – è molto chiaro, ma sarà in grado di rispettarlo la nuova governance del Pnrr appena varata ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 maggio 2021) Se fosse stato il malconcio Conte a firmare ilPlan, la Commissione europea l’avrebbe immediatamente rispedito al mittente: nessuna certezza né sulla riforma della giustizia civile né sulla vera road map per le infrastrutture, fa notare l’alto funzionario del direttorate-generalecfin di Bruxelles che ha il dossier in mano e sta predisponendo Il sistema a punti previsto per valutarne la bontà e ottenere così il disco verde comunitario. Siccome però la firma è quella di Mario Draghi, per ora transeat. Anzi, ci manderanno addirittura un anticipo di 25 miliardi. Amministrazioni locali decisive Lo “strumento” – così viene definito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento a cui gli Stati membri dovranno attenersi per portare avanti il “Green Deal europeo” – è molto chiaro, ma sarà in grado di rispettarlo la nuova governance del Pnrr appena varata ...

