Lazio, Unità di crisi: esauriti gli slot dei vaccini Pfizer di maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 maggio 2021 - L' Unità di crisi della Regione Lazio ha comunicato che sono esauriti "tutti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, sono state ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 92021 - L'didella Regioneha comunicato che sono"tutti glidisponibili per la prenotazione del vaccinoper il mese di, sono state ...

Advertising

zazoomblog : Lazio Unità di crisi: esauriti gli slot dei vaccini Pfizer di maggio - #Lazio #Unità #crisi: #esauriti - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: Lazio, esauriti slot per Pfizer a maggio. Unità Crisi, disponibili Astrazeneca e J Sono tutti sicuri #ANSA http… - AnsaRomaLazio : Vaccini: Lazio, esauriti slot per Pfizer a maggio. Unità Crisi, disponibili Astrazeneca e J Sono tutti sicuri #ANSA - rietin_vetrina : Covid, Unità di Crisi Lazio: “Esauriti gli slot per la prenotazione del Vaccino Pfizer per maggio, prenotate tutte… - cronacadiroma : #regionelazio #COVID?19 #vaccini - Il punto dell'Unità di Crisi su #Pfizer #astrazeneca e #JohnsonandJohnson… -