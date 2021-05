La leader di Fratelli d'Italia si racconta a cuore aperto a Verissimo (Di domenica 9 maggio 2021) Intervistata a Verissimo, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha messo da parte la politica per raccontare di sé a cuore aperto. Giorgia Meloni, il discorso e le lacrime: “Ho subito il bullismo in adolescenza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Intervistata a, ladid'Giorgia Meloni ha messo da parte la politica perre di sé a. Giorgia Meloni, il discorso e le lacrime: “Ho subito il bullismo in adolescenza” su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : 'COMPLOTTO CONTRO RENZI' L’incontro in autogrill con lo 007 Mancini: solo Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia no… - JWLopezC : RT @perchetendenza: 'Meloni': Perché Alessandra Laterza, libraia di Tor Bella Monaca ed ex candidata del Pd al VI Municipio, ha preso la de… - 99wallss : RT @perchetendenza: 'Meloni': Perché Alessandra Laterza, libraia di Tor Bella Monaca ed ex candidata del Pd al VI Municipio, ha preso la de… - CL7_Luca : RT @perchetendenza: 'Meloni': Perché Alessandra Laterza, libraia di Tor Bella Monaca ed ex candidata del Pd al VI Municipio, ha preso la de… - 04_remo : RT @fattoquotidiano: 'COMPLOTTO CONTRO RENZI' L’incontro in autogrill con lo 007 Mancini: solo Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia non c… -