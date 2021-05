Incidente in pista al Mugello: morto un pilota di moto (Di domenica 9 maggio 2021) È successo durante la gara di Coppa Italia di motociclismo. La vittima è Stelvio Boaretto, 59 anni: era impegnato nel Trofeo italiano amatori Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 9 maggio 2021) È successo durante la gara di Coppa Italia diciclismo. La vittima è Stelvio Boaretto, 59 anni: era impegnato nel Trofeo italiano amatori

