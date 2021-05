DIRETTA Roma-Crotone: segui la partita LIVE (Di domenica 9 maggio 2021) Alle 18 il primo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Olimpico scendono in campo Roma e Crotone. Per la Roma il momento non è dei più brillanti. L’uscita dalla Champions League ha lasciato l’amaro in bocca, ma la stagione rischia di complicarsi ulteriormente. I giallorossi, ad oggi, sono totalmente fuori da qualsiasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Alle 18 il primo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Olimpico scendono in campo. Per lail momento non è dei più brillanti. L’uscita dalla Champions League ha lasciato l’amaro in bocca, ma la stagione rischia di complicarsi ulteriormente. I giallorossi, ad oggi, sono totalmente fuori da qualsiasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - UlisseRai1 : Tracceremo un identikit di una civiltà scomparsa: gli Etruschi. Questo popolo è all’origine della nostra storia, ra… - Esercito : #Roma, buongiorno dal Sacrario dei Caduti situato a Palazzo Esercito. Domani #4maggio, in questo cortile d'onore, s… - ilgiornalistaa : Serie A LIVE - Oggi alle 15 in campo: Parma - Atalanta 1-3, Verona - Torino 0-0 e Benevento - Cagliari 1-2. Alle 18… - mauro_marenco : Conferenza nazionale per le terapie domiciliari - In diretta da Roma 08/05/2021 - YouTube -