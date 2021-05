Advertising

marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: possibile spostamento del coprifuoco entro 10-15 giorni #Coronavirus - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: possibile spostamento del coprifuoco entro 10-15 giorni #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile spostamento del coprifuoco entro 10-15 giorni #Coronavirus - iltirreno : L'annuncio di Sileri: 'Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra quindici giorni si potrà spostare in ava… - marcoluci1 : RT @CorriereUmbria: Covid, Sileri a Domenica In: 'Tra 15 giorni riapriremo ristoranti al chiuso e slittamento coprifuoco' #Covid #Sileri #D… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, aggiungendo: 'Non è una decisione mia, va valutato scientificamente. I numeri potrebbero consentirlo, tra 7 - 10 - 15 giorni. Oggi ...Ilin Italia Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.292 nuovi casi di coronavirus e 139 decessi. Oggi il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ha ipotizzato uno ...Il sottosegretario alla Salute: "Il virus lo freghiamo solo con il vaccino. Più vaccinati ci sono, meno ammalati in forma grave avremo" ..."Nelle prossime settimane anche il coprifuoco, se i numeri continuano ad essere dalla nostra, con gli ospedali che si svuotano, potrebbe essere spostato in avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla ...