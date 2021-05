Ascolti Tv 8 maggio | De Filippi travolge Beppe Fiorello in replica Sapiens sul podio davanti a F B I

Leggi su tvzoom

(Di domenica 9 maggio 2021), al sabato continua il dominio di Amici Calcio, Giro d’Italia, Formula Uno e tennis hanno caratterizzato il pomeriggio e la sera di sabato 8, con in prime time Fiorentina-Lazio sul 209 di Dazn1 by Sky, ma anche Berrettini-Ruud sulla pay dal centrale di Madrid. In prima serata la sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra una fiction insu Rai1 – stavolta L’oro di Scampia con– e Maria Decon Amici su Canale 5. I telefilm su Rai2, Mario Tozzi sulla terza rete, il titolo cult d’animazione su Italia1, un docufilm sul covid su Rete4 e una pellicola vintage con Cary Grant e Sophia Loren su La7 completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per. La semifinale di Amici risale al 28,7%, mentre l’Oro di Scampia si ferma ...