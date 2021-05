9 maggio 1978 morte di Peppino Impastato

(Di domenica 9 maggio 2021) Ladiucciso dalla mafia risale all’9. Il suo corpo venne fatto esplodere sui binari della ferrovia per far pensare ad un suicidio., morì a soli trent’anni ma lasciò un importante eredità legata alla lotta alla mafia attraverso il coinvolgimento sociale e culturale dei giovani che ancora oggi

Il 9Peppino Impastato veniva ucciso da cosa nostra a Carini. Il 92021 Rosario Livatino, il giudice giusto, diventa beato. Non è casuale la scelta della data per la beatificazione ...Il 9, dopo 55 giorni dal rapimento, fu ucciso Aldo Moro. Quello dello statista di Maglie fu un omicidio, da parte dei terroristi delle brigate rosse, che cambiò la storia dell'Italia ...Una corona di alloro sarà deposta in piazza Caduti di via Fani, alla presenza del Prefetto e del presidente del Consiglio regionale ...A 43 anni dalla morte di Peppino Impastato e a dodici dall’intitolazione ufficiale della sala giunta alla memoria del giornalista ucciso dalla mafia (a Cinisi, nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978) ...