Vaccini, la Commissione UE firma l’accordo con Pfizer (Di sabato 8 maggio 2021) Ad annunciare l’accordo sui Vaccini è stata Ursula Von Der Leyen su Twitter. La partnership garantirà novecento milioni di dosi Un accordo garantito che rinforza, automaticamente, tutta la linea “curativa“ relativa al Coronavirus. Dopo aver fatto un appello a tutti ieri e aver aperto rispetto al dibattito sulla sospensione temporanea dei brevetti proposta dagli Stati Uniti, Ursula Von Der Leyen ha annunciato l’accordo con Pfizer-Biontech sulla distribuzione dei Vaccini. La partnership durerà dal 2021 al 2023 e soprattutto garantirà un’opzione per le dosi da sfruttare qualora ce ne fosse bisogno. Da Porto, il presidente della Commissione Europea ha confermato la riuscita dell’accordo. “Siamo felici di annunciare che la Commissione Europea ha ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Ad annunciaresuiè stata Ursula Von Der Leyen su Twitter. La partnership garantirà novecento milioni di dosi Un accordo garantito che rinforza, automaticamente, tutta la linea “curativa“ relativa al Coronavirus. Dopo aver fatto un appello a tutti ieri e aver aperto rispetto al dibattito sulla sospensione temporanea dei brevetti proposta dagli Stati Uniti, Ursula Von Der Leyen ha annunciatocon-Biontech sulla distribuzione dei. La partnership durerà dal 2021 al 2023 e soprattutto garantirà un’opzione per le dosi da sfruttare qualora ce ne fosse bisogno. Da Porto, il presidente dellaEuropea ha confermato la riuscita del. “Siamo felici di annunciare che laEuropea ha ...

