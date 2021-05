Roma-Mourinho, Cordoba: “Vuole il titolo. Felice di rivederlo in Italia” (Di sabato 8 maggio 2021) “Josè è un condottiero, lo conosco bene. Lui non è uno che punta a vincere la Coppa Italia o al quarto posto. Se ha accettato la panchina della Roma è perché è convinto di portarla a lottare per il titolo, altrimenti non ci andava”. Queste le dichiarazioni di Ivan Ramiro Cordoba, intervistato da Libero, sull’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma dalla prossima stagione. Poi ancora: “Mi fa molto piacere rivederlo in Italia. Ha scelto una squadra che non c’entra nulla con le rivali storiche dell’Inter come la Juve. Da interista non mi dà fastidio vederlo alla Roma. Mou ama le sfide impossibili e i giallorossi lo sono. Il suo ritorno alza il livello della Serie A”. E sul gesto delle manette in Inter-Sampdoria: “E’ stata la ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “Josè è un condottiero, lo conosco bene. Lui non è uno che punta a vincere la Coppao al quarto posto. Se ha accettato la panchina dellaè perché è convinto di portarla a lottare per il, altrimenti non ci andava”. Queste le dichiarazioni di Ivan Ramiro, intervistato da Libero, sull’arrivo di Josèsulla panchina delladalla prossima stagione. Poi ancora: “Mi fa molto piacerein. Ha scelto una squadra che non c’entra nulla con le rivali storiche dell’Inter come la Juve. Da interista non mi dà fastidio vederlo alla. Mou ama le sfide impossibili e i giallorossi lo sono. Il suo ritorno alza il livello della Serie A”. E sul gesto delle manette in Inter-Sampdoria: “E’ stata la ...

