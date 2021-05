Razzo cinese in caduta, per Italia “situazione ora sotto controllo” (Di sabato 8 maggio 2021) La situazione relativa al Razzo cinese in caduta “al momento è sotto controllo” per l’Italia. “Naturalmente in casi come questi nulla si può escludere ma la situazione è al momento decisamente sotto controllo”, apprende l’Adnkronos da fonti dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi) che sta monitorando con la Protezione civile il rientro incontrollato nell’atmosfera della lanciatore spaziale cinese ‘Lunga Marcia 5b’. L’Asi, che siede al tavolo tecnico, sottolinea che “i sistemi di monitoraggio nazionale stanno ovviamente seguendo l’orbita di caduta ma al momento la finestra temporale è ancora troppo ampia – stimata ad ora tra le 20.30 di questa sera e le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Larelativa alin“al momento è” per l’. “Naturalmente in casi come questi nulla si può escludere ma laè al momento decisamente”, apprende l’Adnkronos da fonti dell’Agenzia spazialena (Asi) che sta monitorando con la Protezione civile il rientro incontrollato nell’atmosfera della lanciatore spaziale‘Lunga Marcia 5b’. L’Asi, che siede al tavolo tecnico,linea che “i sistemi di monitoraggio nazionale stanno ovviamente seguendo l’orbita dima al momento la finestra temporale è ancora troppo ampia – stimata ad ora tra le 20.30 di questa sera e le ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - morexalvis : RT @Tristan__esdpv: il razzo cinese pronto a schiantarsi su di noi: #razzocinese - UtherPe1 : RT @orporick: (Ma davvero la protezione civile ha detto di non stare all'aperto per il rientro del razzo cinese?) -