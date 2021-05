Razzo cinese in caduta libera questa notte tra l’1:00 e le 6:00. Ecco tutte le avvertenze da seguire (Di sabato 8 maggio 2021) Potrebbe cadere nel Lazio il Razzo cinese in “rientro incontrollato”: la nostra regione, infatti, è tra quelle ritenute nella traiettoria del vettore PRC CZ-58 R/B. Il 29 aprile scorso è stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica Popolare cinese. Sembra che il secondo stadio del lanciatore sia stato lasciato in un’orbita bassa da cui è previsto decadrà in atmosfera – in centro Italia – questa notte. Lo stadio ha una massa di circa 18.000 kg, una lunghezza di circa 32,2 me un diametro di 5,0 m. Sulla base dell’ultimo comunicato dell’Agenzia Spaziale Italiana, emesso alle ore 21 :01 del 7 maggio 2021, la previsione di rientro sulla terra del vettore PRC CZ-5B R/B è al momento stimata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Potrebbe cadere nel Lazio ilin “rientro incontrollato”: la nostra regione, infatti, è tra quelle ritenute nella traiettoria del vettore PRC CZ-58 R/B. Il 29 aprile scorso è stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica Popolare. Sembra che il secondo stadio del lanciatore sia stato lasciato in un’orbita bassa da cui è previsto decadrà in atmosfera – in centro Italia –. Lo stadio ha una massa di circa 18.000 kg, una lunghezza di circa 32,2 me un diametro di 5,0 m. Sulla base dell’ultimo comunicato dell’Agenzia Spaziale Italiana, emesso alle ore 21 :01 del 7 maggio 2021, la previsione di rientro sulla terra del vettore PRC CZ-5B R/B è al momento stimata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - giangi20l : @RbRaffaella Un po’ troppo severa eh. Prima della notte del razzo cinese tra l’altro - tvdobrxv : il razzo cinese può atterrare sulla mia scuola che la settimana prossima sto in presenza, GRAZIE -