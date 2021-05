La street art si sposa con la montagna in piazza Garibaldi | l' incontro a Monti Sorgenti

(Di sabato 8 maggio 2021) 'Una giornata perfetta': così D. Mace ci ha descritto, fermando per un attimo le sue mani, l'evento 'art in parete'. Sole, caldo al punto giusto, un po' di vento hanno accompagnato lui, Diego ...

'Una giornata perfetta': così D. Mace ci ha descritto, fermando per un attimo le sue mani, l'evento 'in parete'. Sole, caldo al punto giusto, un po' di vento hanno accompagnato lui, Diego Finassi, Tommy Sper, Teradrop, Canicola durante la realizzazione delle opere che hanno pensato e messo ...Tranne qualche festa arcobaleno alla "Corazzata" sul quartiere Paradiso e un paio di espressioni pittoriche di " urban" alle facciate di due palazzine popolari il nulla! Dott. Massimiliano ...In piazza, cinque writer realizzano le loro opere dedicate alla montagna. L'iniziativa nell'ambito del festival “Monti Sorgenti” di Lecco ...Un progetto finanziato dal Bando Distruzione della Fondazione CRC, che ha coinvolto gli studenti di seconda e terza media. L'artista ha rielaborato i loro disegni e suggerimenti ...