Jacobelli | “Due anni senza coppe | Juve vale la pena morire per Perez?”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobelli Due

TUTTO mercato WEB

Tanti sono gli intrecci fra iclub, anche sul mercato: in primis, il futuro di Gianluigi ... Xavier, direttore di Tuttosport, a CMIT TV Intervenuto nella nostra diretta, il direttore di ...Lesquadre si giocano un posto in Champions League e un passo falso, per entrambe, potrebbe ... A presentare la gara ci pensa anche il direttore di Tuttosport, Xavier, che nel corso del ...Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, nel suo commento ha parlato della vicenda che riguarda la Superlega, evidenziando la posizione della Juventus.Ai microfoni di CMIT TV durante il TG mercato è intervenuto il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che ha fatto il punto tra Mourinho e le vicende di casa Juventus: "La ...