Inter è qui la festa | goleada nerazzurra a San Siro | con la Samp finisce 5-1

Festival del gol a San Siro: Gagliardini, Sanchez (2), Pinamonti e Lautaro Martinez asfaltano la Samp. L'Inter festeggia nel migliore dei modi lo scudetto Partita spettacolare a San Siro dove l'Inter batte 5-1 la Sampdoria, ultima squadra ad averla battuta in campionato, e festeggia nel migliore dei modi lo Scudetto. Conte cambia metà della squadra che ha battuto il Crotone lasciando spazio, per merito e non per dovere, a quei calciatori che ne hanno avuto poco nell'arco della stagione. Chi si aspettava un'Inter distratta dalla festa scudetto è costretto subito a ricredersi dopo appena 4 minuti. Vecino recupera palla sulla destra e serve Lautaro che ribalta il fronte dell'azione dove c'è Young che arriva sul fondo e la mette forte e tesa in ...

