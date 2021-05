Il Ramadan infiamma Gerusalemme |  oltre 200 feriti negli scontri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Il Ramadan infiamma

il Giornale

...ora " si legge in una nota del Dipartimento di Stato " in arrivo degli ultimi giorni del". ... Non solo: l'amministrazione Biden ha espresso "profonda preoccupazione perpotenziale sfratto di ......le quinte ogni anno per mediare tra i residenti di Gerusalemme Est e la polizia durante. Egli ha visto la decisione di quest'anno di chiudere la scalinata come un'esagerazione che...