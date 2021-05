Il Green pass penalizza i giovani? Per Speranza la questione non esiste Ma Dadone rilancia | «Discriminatorio | i tamponi siano gratis»

(Di sabato 8 maggio 2021) Viaggiare colsì, ma a che prezzo? È la domanda che già da qualche giorno Open continua a farsi, intercettando il disagio di tutti queinon vaccinati e mai ammalatisi di Covid, ora costretti a pagare fino a 50 euro per un tampone che attesti la loro negatività. L’esigenza, e di conseguenza la richiesta al governo, è quella di una misura che sia davvero uguale per tutti e che renda realmente accessibile quello che a breve potrebbe diventare un vero e proprio dispositivo di massa. Il disagio c’è ma a distanza di 8 giorni dall’introduzione della misura il governo sembra essere sprovvisto di una linea chiara e soprattutto comune. Se per Robertosembra che il problema non sia al momento considerato «centrale o urgente», all’interno del Ministero il sottosegretario alla Salute grida alla ...

borghi_claudio : Tagliamo la testa al toro, inviteremo il Prof. Ioannidis in Parlamento e così vedremo davvero che dice su lockdown,… - borghi_claudio : Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro… - borghi_claudio : @valy_s @M_Fedriga @massimogara Ne ho parlato proprio stamane con Fedriga, concorda. La richiesta di abolizione del…

Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia. Estate: Green Pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze. Il boom di prenotazioni? "Una mezza verità". La ricetta per ripartire: "Via coprifuoco e quarantena obbligatoria", bene il green pass ma è migliorabile. Visitatori da Lombardia e Piemonte, e anche da Genova e Savona, bilanciano l'assenza di stranieri. Si allungano i tempi delle richieste: non più vacanze settimanali, ma mensili o per tutta la stagione.