Formazioni ufficiali Spezia-Napoli | Serie A 2020 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Ledi, match della trentacinquesima giornata di. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 8 maggio con le due squadre a caccia dei tre punti: la formazione di Gattuso cerca la vittoria per restare al centro della corsa Champions. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. LEDI UDINESE-BOLOGNA Le: in attesa: iMeret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. SportFace.

Advertising

AzzurroTime : Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali, Osimhen guida l'attacco - - GoalItalia : #UdineseBologna, le formazioni ufficiali Spazio per Skov Olsen e Becao ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? #SpeziaNapoli, le formazioni ufficiali: ???? #Spezia: Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Ma… - napolimagazine : SERIE A - Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

CalcioNapoli24

SPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, ...... I TESTA A TESTA Sono appena 5 i precedentidi Milan Lazio Primavera , e il primo di ... leggendone insieme le probabili. PROBABILIMILAN LAZIO PRIMAVERA Federico Giunti ...Tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia per la sfida tra Spezia e Napoli. Le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli. Spezia - In attesa Napoli ...39 punti per entrambe e quota 40 ad un passo. Udinese e Bologna sono virtualmente salve, grazie alle otto lunghezze sulla zona calda, ma in virtù dello scontro diretto tra Cagliari e Benevento prove ...