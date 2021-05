F1 | la Ferrari addomestica il Montmelò | Leclerc e Sainz brillano in qualifica Dove possono arrivare in gara?

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Laesce rinfrancata dalle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Charlesha realizzato il quarto tempo e Carlosil sesto. Fare di più era francamente impossibile, vista la superiorità di cui godono ancora le Mercedes e le Red Bull. Anzi, per la verità non era neppure scontato piazzare una vettura in seconda e una in terza fila. Eppure le croniche difficoltà di Sergio Perez e la mancata crescita delle McLaren hanno permesso alle Rosse di guadagnare un’ottima posizione sulla griglia di partenza. Propedeutica, però, a cosa? Ovvero, qualiessere le ambizioni per la? In condizioni normali è evidente come il podio sia fuori portata. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas rimangono troppo lontani. Dunque confermare i piazzamenti odierni sarebbe già notevole. ...