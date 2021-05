Esplosione di Gubbio | tra le vittime anche Samuel Cuffaro

Advertising

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - Giu_ggiola : RT @beabri: #Gubbio: un ventenne e una donna morti nell'esplosione di un laboratorio; #Sorbolo: un 37enne schiacciato da un carico di mangi… - Marty_Loca80 : RT @beabri: #Gubbio: un ventenne e una donna morti nell'esplosione di un laboratorio; #Sorbolo: un 37enne schiacciato da un carico di mangi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Gubbio

Disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Sono i reati ipotizzati nel fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Perugia in seguito all'nella palazzina diche ha provocato due morti e tre feriti. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Gemma Miliani. Ci sarebbero già degli indagati ma su questo particolare ...Si è trovato solo per caso nel locale della palazzina diinteressato dall'Samuel Cuffaro, eugubino di 19 anni, che lavorava con un contratto a chiamata per una delle due ditte impegnate nella produzione e commercializzazione della cannabis ...(ANSA) – GUBBIO (PERUGIA), 08 MAG – Si è trovato solo per caso nel locale della palazzina di Gubbio interessato dall’esplosione Samuel Cuffaro, eugubino di 19 anni, che lavorava ...(PerugiaToday) I vigili del fuoco di Gubbio subito al lavoro per cercare di salvarli. Esplosione Gubbio, Elisabetta e Samuel perdono la vita sul posto di lavoro. Elisabetta e Samuel hanno perso la ...