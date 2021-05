ELISA ISOARDI E IL FUTURO: “LA TELEVISIONE GENTILE, VERA, LA GENTE A CASA NON LA IMBROGLI” (Di sabato 8 maggio 2021) ELISA ISOARDI, sempre più bella, felice e radiosa, è quasi diventata la quarta opinionista dell’Isola dei Famosi visti i suoi puntuali e interessanti commenti sulle dinamiche del reality di Canale 5. Oggi pomeriggio si è raccontata a Verissimo, il salotto glamour di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice si è detta felice di aver partecipato all’Isola. Un’esperienza interrotta anzitempo per un problema all’occhio, risolto per fortuna. Guarda con grinta e determinazione al suo FUTURO che secondo più fonti fa rima con Mediaset. Non ha fornito dettagli ma ha spiegato la sua idea di tv. Grazie per questa esperienza. Mi piacerebbe fare la TELEVISIONE che mi piace guardare. La TELEVISIONE GENTILE, VERA, diretta. Se racconti bugie, arrivano a ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 maggio 2021), sempre più bella, felice e radiosa, è quasi diventata la quarta opinionista dell’Isola dei Famosi visti i suoi puntuali e interessanti commenti sulle dinamiche del reality di Canale 5. Oggi pomeriggio si è raccontata a Verissimo, il salotto glamour di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice si è detta felice di aver partecipato all’Isola. Un’esperienza interrotta anzitempo per un problema all’occhio, risolto per fortuna. Guarda con grinta e determinazione al suoche secondo più fonti fa rima con Mediaset. Non ha fornito dettagli ma ha spiegato la sua idea di tv. Grazie per questa esperienza. Mi piacerebbe fare lache mi piace guardare. La, diretta. Se racconti bugie, arrivano a ...

Advertising

FabioTraversa : RT @bubinoblog: 'Grazie per questa esperienza. Mi piacerebbe fare la televisione che mi piace guardare. La televisione gentile, vera, diret… - laramarcangelo6 : RT @bubinoblog: 'Grazie per questa esperienza. Mi piacerebbe fare la televisione che mi piace guardare. La televisione gentile, vera, diret… - yangblood_ : l'espressione della queen misandrica tendente al safficismo quando silvia nomina l'avere un fidanzato, elisa isoard… - StraNotizie : Elisa Isoardi a Verissimo parla dei suoi progetti futuri e de L’Isola dei Famosi - bubinoblog : ELISA ISOARDI E IL FUTURO: 'LA TELEVISIONE GENTILE, VERA, LA GENTE A CASA NON LA IMBROGLI' -