Daydreamer anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Televisione Mentre il fotografo e la scrittrice sono sul piede di guerra a causa della gelosia di Sanem per Ayca, Aziz e Mihriban si lasciano. L’uomo lascia nuovamente Istanbul e i figli. Pubblicato su 7– le ali del sogno torna da lunedì 10a venerdì 14con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin è sempre in daytime dalle 16,45 circa, prima del talk show Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso. Lunedì 10Gli spoiler ufficiali della soap opera turca rivelano che nell’episodio di inizio settimana l’attenzione si sposta sulle problematiche di coppia di Emre e Leyla. La figliare di Nihat e Mekvibe infatti si ritrova ad ...

Mentre il fotografo e la scrittrice sono sul piede di guerra a causa della gelosia di Sanem per Ayca, Aziz e Mihriban si lasciano. L'uomo lascia nuovamente Istanbul e i ...puntata di- Le Ali del Sogno di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021 su Canale 5 :In agenzia Can e Sanem hanno appena conosciuto Ayca, figlia dell’importante cliente della Fikri Harika. Emre non sopporta più la presenza di Cey Cey in casa di Mevkibe e Nihat e chiederà un aiuto per ...Aziz lascia Mihiriban e va via, Selim rischia di far perdere il lavoro all'agenzia e Sanem gelosa di Can a causa della bella Ayca.